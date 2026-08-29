Nepal Flood: नेपाल त्रासदी पर नेताओं ने जताया शोक, केंद्र की मदद को बताया राहत की बड़ी पहल

Nepal Flood: नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा को लेकर भारत में नेताओं ने दुख जताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि घटना के बाद भारतीय मिशन ने तत्काल 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन शुरू की थी। वहीं,उत्तर प्रदेशसरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद की जा रही है और उत्तर प्रदेश में भी अधिकारी पूरी तरह सतर्क हैं।