भारत में इस्लामिक कानून लागू करने की मांग पर भड़के मौलाना, बोले- देश संविधान के मुताबिक ही चलेगा

खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि देश अपने संविधान के मुताबिक ही चलेगा। उनके मुताबिक, हर व्यक्ति को अपनी इबादत और पर्सनल लॉ की सीमा तक अपने धार्मिक नियमों का पालन करने की आजादी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि पर्सनल लॉ की अपनी सीमाएं हैं और वे संविधान के दायरे में ही लागू होते हैं। इसी वजह से इस तरह के बयानों की देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।