रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा पर सपा-भाजपा आमने-सामने, अवधेश प्रसाद बोले- हवा-हवाई घोषणाएं, मंत्री दयाशंकर ने अखिलेश पर साधा निशाना

दयाशंकर सिंह ने कहा, "...भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेतृत्व में महिलाओं को हर साल रक्षाबंधन में अपने भाईयों को राखी बांधने के लिए निशुल्क यात्रा का ऐलान हुआ... इस बार के रक्षाबंधन पर हमारी माताओं बहनों के लिए जिन्होंने 60 साल की आयु पूरी कर ली है, उनके निशुल्क यात्रा का जो निर्णय लिया है, उससे हमारी माताएं-बहनें इतनी खुश हैं कि वो योगी जी को आशीर्वाद दे रही हैं। इससे अखिलेश यादव कहीं न कहीं विचलित नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार में एक दिन के लिए भी हमारी माताओं-बहनों को एक भी सुविधा नहीं दी, उल्टा इनके गुंडे उन्हें परेशान करते थे। आज योगी जी के राज में वो सुरक्षित हैं... आज कोई माई का लाल उन्हें छेड़ नहीं सकता है तो अखिलेश जी बौखलाहट में यह बयान दे रहे हैं।"