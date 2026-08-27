यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM? ओवैसी ने दिया जवाब, बोले- झूठे वादे और फरेब अब नहीं चलेंगे

ओवैसी ने साफ किया कि पार्टी किन सीटों पर और कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला बहुत जल्द कर लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का संगठन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। ओवैसी ने अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता के बीच एक समझ पैदा हो चुकी है कि ये दल हमेशा AIMIM पर झूठे इल्जाम लगाते हैं और लोगों में यह भ्रम फैलाते हैं कि वे सत्ता में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग हमेशा सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं लेकिन अब जनता जान चुकी है कि ये झूठे वादे और फरेब चलने वाले नहीं हैं। जनता ने अपनी लीडरशिप को खुद मजबूत बनाने का फैसला कर लिया है।