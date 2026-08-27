‘सरकारी संपत्तियों की बिक्री पर भड़के अखिलेश यादव!’ जानिए JPNIC और शान-ए-अवध को लेकर क्या बोले सपा प्रमुख

राकेश त्रिपाठी ने कहा कि जेपीएनआईसी सपा सरकार के भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन का जीता-जागता उदाहरण है। जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करते हुए परियोजना की लागत लगातार बढ़ाई गई और इसके बावजूद काम लंबे समय तक अधूरा रहा। अब सरकार ने इसे बेहतर तरीके से संचालित और विकसित करने का रास्ता निकाला है। निजी समूह संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि संपत्ति सरकार के नियंत्रण में ही रहेगी। अखिलेश यादव को पहले यह बताना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान जेपीएनआईसी की लागत और निर्माण की स्थिति क्या थी। दोनों दलों के बीच यह विवाद राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा है।