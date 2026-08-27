UP Roadways: लखनऊ से इन 3 शहरों के लिए चलेंगी 20 नई ई-बसें, जानें किराया और कब से शुरू होगी सेवा

जिन महिलाओं ने 27 से 29 अगस्त के बीच यात्रा के लिए पहले ही किराया देकर टिकट बुक करा लिया है, उन्हें भी इस योजना का फायदा मिलेगा। रोडवेज प्रशासन के अनुसार, ऐसी यात्रियों को टिकट की रकम वापस की जाएगी। बताया गया है कि 31 अगस्त के बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू होगी और राशि संबंधित यात्री के बैंक खाते में वापस भेजी जाएगी।यानी एक तरफ रोडवेज अपने पुराने डीजल बेड़े को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ त्योहार के मौके पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देकर यात्रियों को राहत देने की कोशिश की जा रही है।