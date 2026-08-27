‘RJD, TMC और AAP को नकारा’, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा- 2027 में सपा को भी उखाड़ फेंकेगी जनता

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना (फाइल फोटो)
Keshav Prasad Maurya On Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी,समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत तैयारी में जुट गई है। चुनाव में फतह हासिल करने के लिए सपा ने बुधवार को बड़ा दांव खेला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अपनी पत्नी डिंपल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं के लिए 'स्त्री सम्मान समृद्धि योजना' के तहत सालाना 40 हजार रुपये देने और छात्राओं को लैपटॉप बांटने की घोषणा की है। सपा के इस महिला कार्ड पर अब प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा हमला बोला है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर कर अखिलेश पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव, आरजेडी के लालटेन तेजस्वी यादव, तृणमूल दीदी ममता बनर्जी और आप नेता अरविंद केजरीवाल ये चेहरे भले ही अलग हों, लेकिन इनकी ढोल जैसी घोषणाओं और खोखली राजनीति का चरित्र एक ही है।
उन्होंने आगे लिखा कि बिहार ने लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी को, पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को और दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में एक बार फिर उखाड़ फेंकेगी।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि सपा के मुंह से महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की बात करना एक छलावा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है। 2012 से 2017 के दौरान जब सपा की सरकार थी तो प्रदेश में गुंडागर्दी, अपराध, माफियाराज और दंगाइयों को संरक्षण मिला हुआ था। केशव प्रसाद ने सपा की पसंदीदा नारे पीडीपी (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) पर तंज कसते हुए इसे 'परिवार डेवलपमेंट एजेंसी' बताया है।
आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश की हर 12वीं पास बेटी को लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अलावा हर महिला को सालाना 40 हजार रुपये देने की भी बड़ी घोषणा की गई है।
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