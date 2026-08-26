सपा सरकार में 12वीं पास बेटियों को मिलेंगे लैपटॉप, अखिलेश यादव बोले- भाजपा के लिए नारी सिर्फ नारा बनकर रह गईं हैं

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार की हालिया बुजुर्ग महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा वाली 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना' पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहां कुछ भी नई प्लानिंग करते हैं और सूचना लीक होकर तुरंत सरकार तक पहुंच जाती है। इसी का परिणाम है कि उन्होंने आनन फानन में बुजुर्ग महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी है। अखिलेश ने कहा कि अब हमें अपने ऑफिस को फुल शील्ड रखना होगा।