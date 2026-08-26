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सपा सरकार में 12वीं पास बेटियों को मिलेंगे लैपटॉप, अखिलेश यादव बोले- भाजपा के लिए नारी सिर्फ नारा बनकर रह गईं हैं

SP President Akhilesh Yadav: यूपी चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा एलान किया। अखिलेश ने कहा यूपी में हमारी सरकार बनने पर 12वीं पास बेटियों को लैपटॉप और महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपए सालाना दिए जाएंगे।
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Aug 26, 2026

Akhilesh yadav

अखिलेश यादव फोटो सोर्स @yadavakhilesh X Account

UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी ने आधी आबादी को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा एलान करते हुए कहा कि यूपी में अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश की हर 12वीं पास बेटी को लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अलावा हर महिला को सालाना 40 हजार रुपये देने की भी बड़ी घोषणा की गई है।

साइकिल देंगे, बंद स्कूल दोबारा खोलेंगे

अखिलेश यादव ने अपनी पुरानी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सपा सरकार के दौरान पहले भी छात्राओं को साइकिल दी जाती थी। अगर जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया तो वे फिर से साइकिल बांटने का काम शुरू करेंगे। इतना ही नहीं सपा प्रमुख ने राज्य में बंद किए गए 26 हजार स्कूलों को भी फिर से खोलने का वादा भी किया है।

'हमारी योजनाएं सरकार तक हो रही लीक'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार की हालिया बुजुर्ग महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा वाली 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना' पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहां कुछ भी नई प्लानिंग करते हैं और सूचना लीक होकर तुरंत सरकार तक पहुंच जाती है। इसी का परिणाम है कि उन्होंने आनन फानन में बुजुर्ग महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी है। अखिलेश ने कहा कि अब हमें अपने ऑफिस को फुल शील्ड रखना होगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी बड़ी बातें

  • स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की राशि बढ़ाएंगे: अखिलेश ने कहा कि हाल ही में जब जापान का डेलिगेशन आया था तो सरकार ने उन्हें 1090 दिखाकर महिला सुरक्षा का दावा किया था जिसे असल में सपा सरकार ने ही शुरू किया था। उन्होंने कहा कि स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत जो 40 हजार रुपये सालाना देने का वादा है उसे भविष्य में और भी बढ़ाया जाएगा।
  • भाजपा के टैबलेट पर तंज: अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार में जो लैपटॉप दिए गए थे वे आज भी चल रहे हैं। जो लोग कुछ नहीं समझते वे टैबलेट बांट रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लिए नारी सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है।
  • पहनावे पर सरकार को घेरा: हिजाब विवाद पर अखिलेश ने कहा कि ये लोग ऐसे हैं जो लोगों के पहनावे पर भी सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार आने पर प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा।
  • यूपी में बेटियों पर सबसे ज्यादा अन्याय: सपा मुखिया ने हाथरस और खुशी दुबे मामले का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में बेटियों पर सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। उन्होंने एलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा भाजपा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी।

बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ें महिलाएं- डिंपल यादव

इस मौके पर मौजूद मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने भी महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश की आधी आबादी से अपील करते हुए कहा कि आप समाज के पुराने रीति रिवाजों के अनुसार बिल्कुल मत चलिए। किसी भी तरह की बंदिशों में मत बंधिए। उन सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए पूरे जुनून और हौसले के साथ अपने काम करिए और जीवन में आगे बढ़िए। हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। हम लोग मिलकर साथ लड़ेंगे तो भाजपा को हराने का काम मुश्किल नहीं है।

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Updated on:

26 Aug 2026 04:58 pm

Published on:

26 Aug 2026 04:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सपा सरकार में 12वीं पास बेटियों को मिलेंगे लैपटॉप, अखिलेश यादव बोले- भाजपा के लिए नारी सिर्फ नारा बनकर रह गईं हैं

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