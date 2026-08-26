UP Free Bus Travel: बुजुर्ग महिलाओं की फ्री बस यात्रा पर इकरा हसन का हमला, ‘चुनाव के समय लुभाने की कोशिश’

सरकार की घोषणा को जहां महिला सुविधा और सामाजिक कल्याण से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी कदम बता रहा है। इकरा हसन का बयान इसी राजनीतिक बहस का हिस्सा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है। फिलहाल, योजना से 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, विपक्ष की ओर से इसे लेकर उठाए जा रहे राजनीतिक सवालों ने सरकार के इस फैसले को सियासी चर्चा का विषय बना दिया है।