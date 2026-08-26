26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

UP Free Bus Travel: बुजुर्ग महिलाओं की फ्री बस यात्रा पर इकरा हसन का हमला, ‘चुनाव के समय लुभाने की कोशिश’

UP Free Bus Travel Scheme: योगी सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया है। सपा सांसद इकरा हसन ने इसे चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने की कोशिश बताया।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Dimple Yadav

Aug 26, 2026

Iqra Hasan UP News Uttar Pradesh News

मुफ्त बस यात्रा पर इकरा हसन ने कसा तंज (photo- @DNHindi)

UP Free Bus Travel Scheme: उत्तर प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा के बाद इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने वाली ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना का ऐलान किया। वहीं, समाजवादी पार्टी की कैराना सांसद इकरा हसन ने इस फैसले को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है।

इकरा हसन ने आरोप लगाया कि सरकार की यह योजना महिलाओं की सुविधा से ज्यादा चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि चुनाव नजदीक आने पर लोगों को आकर्षित करने के लिए इस तरह की योजनाओं की घोषणा की जा रही है। सपा सांसद ने दावा किया कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने अब तक पर्याप्त काम नहीं किया है।

‘सरकार के जाने का समय आ गया है’

मुफ्त बस यात्रा योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए इकरा हसन ने कहा कि यूपी सरकार अब ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है, जब उसके जाने का समय करीब है। उन्होंने इसे चुनाव से पहले महिलाओं को साधने की कोशिश बताया। सपा सांसद ने कहा कि सरकार का मकसद महिलाओं को वास्तविक रूप से सशक्त बनाना होता तो उनके लिए रोजगार, सुरक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाओं पर ज्यादा काम किया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनता को आकर्षित करने के लिए योजनाओं की घोषणा की जा रही है।

क्या है योगी सरकार की नई योजना?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना की शुरुआत की। इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य बुजुर्ग महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को आसान और सुलभ बनाना है। खासतौर पर वे महिलाएं जो धार्मिक यात्रा, सामाजिक कार्यक्रम या किसी जरूरी काम के लिए बस से सफर करती हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।

रक्षाबंधन पर महिलाओं को भी खास सुविधा

सीएम योगी ने रक्षाबंधन को लेकर भी महिलाओं के लिए विशेष घोषणा की है। 27, 28 और 29 अगस्त को महिलाएं अपने साथ एक सहयात्री को लेकर रोडवेज और सिटी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यानी रक्षाबंधन के दौरान महिलाओं को यात्रा में राहत मिलेगी, जबकि इसके बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा नियमित रूप से लागू होगी।

योजना पर शुरू हुई सियासी बहस

सरकार की घोषणा को जहां महिला सुविधा और सामाजिक कल्याण से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी कदम बता रहा है। इकरा हसन का बयान इसी राजनीतिक बहस का हिस्सा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है। फिलहाल, योजना से 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, विपक्ष की ओर से इसे लेकर उठाए जा रहे राजनीतिक सवालों ने सरकार के इस फैसले को सियासी चर्चा का विषय बना दिया है।

‘चवन्नी’ से जाट स्वाभिमान तक, पोस्टर में अखिलेश पर कई समाजों के अपमान का आरोप, पश्चिमी यूपी में गरमाई सियासत

ये भी पढ़ें
UP Politics 2027 Akhilesh Yadav Jayant Chaudhary

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 04:47 pm

Published on:

26 Aug 2026 04:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Free Bus Travel: बुजुर्ग महिलाओं की फ्री बस यात्रा पर इकरा हसन का हमला, ‘चुनाव के समय लुभाने की कोशिश’

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपा सरकार में 12वीं पास बेटियों को मिलेंगे लैपटॉप, अखिलेश यादव बोले- भाजपा के लिए नारी सिर्फ नारा बनकर रह गईं हैं

Akhilesh yadav
लखनऊ

Samajwadi Party: 2027 से पहले महिला वोटरों पर सपा का बड़ा दांव, डिंपल यादव ने सरकार बनने पर पैसे देने का किया ऐलान

UP Election 2027 Dimple Yadav Akhilesh Yadav
लखनऊ

UP Flood: वाराणसी-प्रयागराज में घाट डूबे, बदायूं में नदी में समाए मकान; जानिए यूपी में बारिश और बाढ़ के नए आंकड़े

flood in up gagan ramganga river water logging houses damaged relief efforts
लखनऊ

रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को योगी सरकार की बड़ी सौगात, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा

CM Yogi
लखनऊ

हिजाब की आड़ में राजनीति न होने दें, मायावती बोलीं- कोर्ट-कचहरी नहीं, बातचीत से सुलझाएं मामला

Mayawati
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.