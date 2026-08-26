रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को योगी सरकार की बड़ी सौगात, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा

Lokmata Ahilyabai Holkar Matrishakti Yojana: रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर मातृशक्ति मुफ्त बस यात्रा योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत 29 अगस्त से 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यात्रा के लिए महिलाओं को वोटर कार्ड या आधार कार्ड दिखाना होगा। योजना के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सांकेतिक स्मार्ट कार्ड, साड़ी और मिठाई भी वितरित की। प्रदेश के सभी 75 जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए।