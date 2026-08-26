UP में चीनी के दाम हुए कम, दो दिन में 300 रुपये तक गिरा थोक रेट, CM योगी बोले- कोई कमी नहीं है

करीब एक महीने पहले महाराष्ट्र में चीनी की कमी की स्थिति बनने लगी थी। जानकारी के अनुसार इसके बाद महाराष्ट्र और कोलकाता के बड़े स्टॉकिस्ट और डीलरों ने उत्तर प्रदेश की मिलों से बड़ी मात्रा में चीनी खरीदना शुरू कर दिया। बढ़ी मांग के कारण चीनी मिलों में भी कीमतें ऊपर जाने लगीं। बड़े खरीदारों ने 4000 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल तक के रेट पर खरीद के टेंडर लगाए। अचानक बढ़ी मांग के चलते बाजार में चीनी की कीमतों में तेजी आई। 22 अगस्त को जिन मिलों में चीनी का भाव करीब 5100 रुपये प्रति क्विंटल था, वह अगले दिन यानी 23 अगस्त तक घटकर लगभग 4800 रुपये प्रति क्विंटल रह गया।