सपा सांसद रुचि वीरा को नहीं मिला न्योता, BJP नेता बने जलसे के मुख्य अतिथि, एसटी हसन के कार्यक्रम से फिर गरमाई सियासत

Moradabad News: मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की अंदरूनी सियासत एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व सांसद एसटी हसन की अध्यक्षता वाली कमेटी के जलसा-ए-आम के निमंत्रण पत्र में मौजूदा सपा सांसद रुचि वीरा का नाम नहीं है। वहीं भाजपा एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त को मुख्य अतिथि बनाया गया है। इसे लेकर रुचि वीरा के समर्थकों ने नाराजगी जताई है। हालांकि आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम सपा का नहीं है और इसमें सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया जाता है। मामला पुराने टिकट विवाद के बाद फिर चर्चा में आया है।