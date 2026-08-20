‘देवी-देवता किसी एक के नहीं, मंदिर में जातिगत भेदभाव गंभीर मुद्दा’, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान

MP Awadhesh Prasad Latest Statement: समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर के चंदे से जुड़ी कथित अनियमितताओं और चोरी के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल किसी राजनीतिक दल से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार को जनता के सामने इस मामले की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।