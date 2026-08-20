पत्नी और बहन को गोली मारकर युवक ने किया सुसाइड, लखनऊ में तिहरे हत्याकांड से मचा हड़कंप

स्थानीय फास्ट-फूड दुकान के मालिक लवकुश ने पत्रकारों को बताया कि बाजपेयी दोपहर करीब 12:30 बजे घर पहुंचे। बताया जाता है कि उन्हें बहुत पसीना आ रहा था और वे परेशान लग रहे थे। घर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद बाहर मौजूद लोगों ने कमरे के अंदर से आवाजें सुनीं। आरोप है कि बाजपेयी ने अपनी छोटी बहन तुलिका (33) को गोली मार दी और फिर उसी बंदूक से खुद को भी गोली मार ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घर पहुंची और दोनों भाई-बहनों को अंदर पाया। दूसरी गोलीबारी की घटना के कारणों की जांच की जा रही है।