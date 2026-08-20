पत्नी और बहन को गोली मारकर युवक ने किया सुसाइड, लखनऊ में तिहरे हत्याकांड से मचा हड़कंप

ICICI बैंक मैनेजर दिव्या मिश्रा (फोटो एएनआई)
ICICI Bank Manager Divya Mishra Shot Dead: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में गुरुवार दोपहर को एक बैंक कर्मचारी ने कथित तौर पर अपनी अलग रह रही पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी। दिव्या आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी। पति ने पहले उसे फोन पर बैंक से बाहर बुलाया, फिर गोली मार दी। इसके बाद वह घर लौटा और अपनी छोटी बहन की भी हत्या कर दी। फिर उसने खुद को गोली मार ली।
इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। पुलिस टीमें और फोरेंसिक विशेषज्ञ सबूत इकट्ठा करने के लिए दोनों अपराध स्थलों पर पहुंच गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी की पहचान मानस बाजपेयी (38) के रूप में हुई है, जो भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में काम करता था। वह आईसीआईसीआई बैंक की उस शाखा में पहुंचा जहां उसकी पत्नी दिव्या मिश्रा (36) सहायक प्रबंधक के रूप में काम करती थी।
दोपहर के करीब उसने कथित तौर पर उसे फोन किया और बैंक के बाहर आने के लिए कहा। दिव्या शाखा से बाहर निकली और उससे कुछ देर बात की। बातचीत जल्द ही हिंसक हो गई। आरोप है कि बाजपेयी ने बैंक के बाहर उस पर गोली चलाई और फिर मौके से फरार हो गया। गोलीबारी से बैंक कर्मचारियों और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। दिव्या को गोली लगने के बाद वह गिर पड़ी। गोली चलने की आवाज सुनकर बैंक कर्मचारी और स्थानीय निवासी घटनास्थल पर दौड़ पड़े। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जांच के लिए इलाके को सुरक्षित कर लिया गया।
पुलिस इस हत्या के पीछे एक संभावित कारण के रूप में दंपति के वैवाहिक संबंधों की भी जांच कर रही है। खबरों के अनुसार, दिव्या ने लगभग एक साल पहले बाजपेयी से तलाक के लिए अदालत में अर्जी दी थी। दिव्या आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम करती थीं और आलमबाग इलाके में रहती थीं।
दिव्या यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा (34) की बहन थीं। दिव्या की गोली मारकर हत्या करने के बाद बाजपेयी कथित तौर पर हुसादिया चौराहे के पास स्थित अपने किराए के घर चले गए, जहां वह अपनी छोटी बहन के साथ रहते थे। बहन को घर के अंदर गोली मार दी गई।
स्थानीय फास्ट-फूड दुकान के मालिक लवकुश ने पत्रकारों को बताया कि बाजपेयी दोपहर करीब 12:30 बजे घर पहुंचे। बताया जाता है कि उन्हें बहुत पसीना आ रहा था और वे परेशान लग रहे थे। घर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद बाहर मौजूद लोगों ने कमरे के अंदर से आवाजें सुनीं। आरोप है कि बाजपेयी ने अपनी छोटी बहन तुलिका (33) को गोली मार दी और फिर उसी बंदूक से खुद को भी गोली मार ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घर पहुंची और दोनों भाई-बहनों को अंदर पाया। दूसरी गोलीबारी की घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
घटना के तुरंत बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का मुआयना किया और ऐसे सबूत इकट्ठा किए जिनसे घटनाक्रम को समझने में मदद मिल सके। जांचकर्ता आईसीआईसीआई बैंक क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच करके बाजपेयी की बैंक और उनके आवास के बीच की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। पुलिस दंपति के बीच हुए वैवाहिक विवाद और गोलीबारी से पहले दोनों के बीच हुई किसी भी बातचीत की भी जांच कर रही है। हत्याओं में इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य फोरेंसिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।
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