लखनऊ में महिला बैंककर्मी की दिनदहाडे़ हत्या, ICICI बैंक के बाहर गोलियां मारकर फरार हुआ हमलावर पति

हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हत्यारों की तलाश तेज कर दी है। इसके साथ ही बैंक और आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला जा रहा है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस अब महिला के मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकाल रही है।