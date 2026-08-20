20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘स्कूलों में न शिक्षक, न पानी, न शौचालय’, मायावती बोलीं- बच्चों के हाथों में किताब की जगह आंदोलन क्यों? सरकार पर स्कूल बंद करने का लगाया आरोप

Mayawati Statement: मायावती ने सरकारी स्कूलों की बदहाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने स्कूल बंद करने के आरोप भी लगाए।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Aug 20, 2026

Mayawati Statement, BSP News, BR Ambedkar, Kanshi Ram, UP Politics, Dalit Politics, UP News in Hindi, मायावती, बसपा, भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, यूपी राजनीति, यूपी न्यूज, UP Politics, UP Election 2027, Mayawati

बसपा प्रमुख मायावती (फोटो: पत्रिका)

UP Government Schools: उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सरकारों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के हाथों में किताब और कॉपी होनी चाहिए, वे स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं के लिए आवाज उठाने को मजबूर हैं। मायावती ने स्कूलों में शिक्षक, पीने के पानी, शौचालय और साफ-सफाई जैसी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के बजाय सरकारें उन्हें बंद करने की दिशा में काम कर रही हैं। साथ ही बच्चों के आंदोलन पर बल प्रयोग नहीं करने की अपील की।

शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी का आरोप

मायावती ने सरकारी स्कूलों में भवन, शिक्षक, पीने का पानी, शौचालय और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलना चाहिए, लेकिन कई जगह उन्हें जरूरी सुविधाओं के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के मुद्दे पर भी चिंता जताई। मायावती का आरोप है कि सरकारों ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय इसकी लंबे समय तक अनदेखी की है।

बच्चों की आवाज बनने लगा अभियान

मायावती ने कहा कि साल 2013 के बाद जन्मी जेन-अल्फा पीढ़ी के बच्चे और उनके माता-पिता बेहतर शिक्षा और अच्छे भविष्य की उम्मीद रखते हैं। लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई राज्यों में स्कूलों की स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी वजह से नई पीढ़ी अब अपनी बात खुलकर सामने रख रही है। उन्होंने कहा कि जेन-जी के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान में भी इन बच्चों और परिवारों की भागीदारी बढ़ रही है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था की कमियों के खिलाफ बच्चों का मुखर होना सरकारों के लिए गंभीर संकेत है।

वंचित वर्गों की शिक्षा पर जोर

मायावती ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने समाज के वंचित लोगों को शिक्षित बनने का संदेश दिया था। उनके मुताबिक, शिक्षा खासकर स्कूली शिक्षा हमेशा से बहुजन समाज के लिए अहम रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकारों के दौरान वंचित और शोषित वर्गों के हितों के साथ शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया, ताकि लोगों को सम्मान के साथ बेहतर जीवन मिल सके।

स्कूलों की व्यवस्था सुधारने की मांग

मायावती ने यूपी समेत दूसरे राज्यों की सरकारों से बच्चों की शिक्षा से जुड़ी मांगों पर गंभीरता से ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले बच्चों के खिलाफ किसी तरह के बल प्रयोग से सरकारों को पूरी तरह बचना चाहिए। मायावती ने कहा कि बच्चों की मांगों को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं को समझकर स्कूलों की व्यवस्था बेहतर करना ज्यादा जरूरी है।

बच्चों ने सड़क पर उतरकर उठाई आवाज, अब यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, DM खुद स्कूल पहुंचकर बच्चों से करेंगे सीधा संवाद

ये भी पढ़ें
up school

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 12:47 pm

Published on:

20 Aug 2026 12:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘स्कूलों में न शिक्षक, न पानी, न शौचालय’, मायावती बोलीं- बच्चों के हाथों में किताब की जगह आंदोलन क्यों? सरकार पर स्कूल बंद करने का लगाया आरोप

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP ATS का बड़ा एक्शन, शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 52 संदिग्ध गिरफ्तार, जफर के पाक हैंडलर से कनेक्शन की जांच

UP ATS Action Shahzad Bhatti Network UP ATS Arrest
लखनऊ

कौन हैं Gen Alpha? अपनी मांगो को लेकर सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन पर योगी सरकार ने DM और कमिश्नर को दिए निर्देश

Student Protest
लखनऊ

78 लाख से कराया मंदिर का जीर्णोद्धार, फिर पूजा करने से रोका, BJP विधायक ने लगाया जातिगत भेदभाव का आरोप

BJP MLA Jai Devi Kaushal
लखनऊ

कौन हैं सपना यादव? काफिला रुकवाकर अखिलेश को कान की बाली देने के बाद से चर्चा में, जानिए पूरा मामला

Sapna Yadav, Akhilesh Yadav, Sapna Gave Earring to Akhilesh Yadav
लखनऊ

बच्चों ने सड़क पर उतरकर उठाई आवाज, अब यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, DM खुद स्कूल पहुंचकर बच्चों से करेंगे सीधा संवाद

up school
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.