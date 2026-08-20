‘स्कूलों में न शिक्षक, न पानी, न शौचालय’, मायावती बोलीं- बच्चों के हाथों में किताब की जगह आंदोलन क्यों? सरकार पर स्कूल बंद करने का लगाया आरोप

UP Government Schools: उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सरकारों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के हाथों में किताब और कॉपी होनी चाहिए, वे स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं के लिए आवाज उठाने को मजबूर हैं। मायावती ने स्कूलों में शिक्षक, पीने के पानी, शौचालय और साफ-सफाई जैसी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के बजाय सरकारें उन्हें बंद करने की दिशा में काम कर रही हैं। साथ ही बच्चों के आंदोलन पर बल प्रयोग नहीं करने की अपील की।