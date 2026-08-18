यूपी चुनाव से पहले बसपा का बड़ा प्लान, अब पूर्वांचल में आकाश आनंद संभालेंगे मोर्चा!

Bahujan Samaj Party: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सियासी तैयारियां तेज कर दी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब पार्टी का फोकस पूर्वांचल पर है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद सितंबर में पूर्वांचल के कई जिलों में जनसभाएं कर सकते हैं। पार्टी इन कार्यक्रमों के जरिए अपने पुराने वोट बैंक को मजबूत करने के साथ युवाओं और जेन जी मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश करेगी। इससे पहले मायावती ने 25 अगस्त को नोएडा के जेवर में आकाश आनंद की जनसभा को मंजूरी दी है।