वंदे मातरम विवाद में बीजेपी का पलटवार, ब्रजेश पाठक बोले- कांग्रेस पार्टी कभी भी वंदे मातरम और राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करती

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस मामले पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से वंदे मातरम, राष्ट्रगीत का लगातार अपमान कर रही है। ये बहुत दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता समय आने पर जरूर उनसे इसका हिसाब मांगेगी, कांग्रेस पार्टी कभी भी वंदे मातरम का या राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत का सम्मान सभी को करना चाहिए और इससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता।