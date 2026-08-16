‘राम जी से गद्दारी का पैसा’, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को गीत के जरिए घेरा

अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें कुछ लोग राम मंदिर में चंदा देते हुए नजर आ रहे हैं और उसके ठीक बाद एक व्यक्ति उस चंदे को लेकर भागता हुआ दिखाई देता है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि, "राम जी से गद्दारी का पैसा, धर्म और दान-पुण्य के कोष का पैसा, बीजेपी के पापों का पैसा नहीं चाहिए नहीं चाहिए।" बता दें कि सपा प्रमुख ने यह दावा भी किया था कि 2027 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पास "पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है"।