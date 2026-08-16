यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी: लखनऊ में घुटनों तक भरा पानी, 19 अगस्त तक अलर्ट, नुकसान पर सीएम सख्त

UP Rain: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ में सुबह से हुई झमाझम बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, अलीगंज और सिविल हॉस्पिटल मार्ग समेत कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भर गया। कुछ इलाकों में करीब एक घंटे की बारिश के बाद ही घुटनों तक पानी पहुंच गया। वहीं प्रदेश में बारिश से हुई जनहानि, पशु हानि और आर्थिक नुकसान को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतरकर प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।