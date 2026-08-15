एनालॉग पनीर, घी और खोया की बिक्री पर पूरी तरह रोक: योगी सरकार का बड़ा फैसला

दरअसल पिछले दिनों प्रदेश के कई जिलों से नकली और मिलावटी पनीर-घी की शिकायतें लगातार आ रही थीं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसकी जांच के लिए विशेष अभियान चलाया। 24 टीमों ने गाजियाबाद, मथुरा और सहारनपुर की कई इकाइयों का अचानक निरीक्षण किया। 25 इकाइयों पर कार्रवाई हुई। इनमें से कई जगह पनीर बनाने में औद्योगिक रसायन और रिफाइंड तेल का इस्तेमाल पाया गया। अस्वच्छ हालात में निर्माण भी पकड़ा गया। छह जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की गई।