CM Yogi Adityanath: ‘बुलडोजर बाबा’ सुनकर मुस्कुराए योगी, बोले- गा नहीं सकता, गलत लोगों पर बुलडोजर जरूर चला सकता हूं

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कलाकारों की प्रस्तुतियों में किसी क्षेत्र का इतिहास, उसकी परंपराएं और लोक जीवन दिखाई देता है। यही विरासत आने वाली पीढ़ियों को अपने अतीत से जोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए सांस्कृतिक एकता के साथ सुरक्षा और सामाजिक एकजुटता भी जरूरी है। मथुरा के कलाकार राजेश प्रसाद शर्मा ने मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान मथुरा को विभिन्न बड़े आयोजनों की सौगात देने के लिए उनका आभार जताया। इस पर योगी ने कहा कि लोक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के लिए हर क्षेत्र और जिले में सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा और लोक कथाएं व परंपराएं नई पीढ़ी तक पहुंचेंगी।