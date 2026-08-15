लखनऊ में ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दबने से 4 की मौत, क्रेन की मदद से निकाले गए मजदूर

Gosaiganj Tractor Trolley Road Crash: सुल्तानपुर हाईवे पर शनिवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। गंगागंज के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे स्टील क्रैश बैरियर से टकराते हुए पलट गई। सूचना मिलते ही गोसाईंगंज पुलिस के साथ फायर सर्विस और NHAI की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद क्रेन की मदद से ट्रॉली और ट्रैक्टर को हटाकर दबे लोगों को बाहर निकाला गया।टीम ने सबसे पहले NHAI की क्रेन से पलटी हुई ट्रॉली और ट्रैक्टर को हटाया तो उसके नीचे चार लोग दबे मिले। राहत टीम ने सभी को बाहर निकालकर एंबुलेंस से सीएचसी गोसाईंगंज भेजा। वहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।