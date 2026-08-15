‘रातों-रात मेरे पर 60-70 मुकदमे लगा दिए,’, आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा हुईं भावुक! जानिए क्या कुछ कहा

यूनिवर्सिटी परिसर की सुरक्षा के लिए पुलिस कैंप की जरूरत बताए जाने पर तंजीम फातिमा ने कहा कि करीब दो-तीन साल पहले पुलिस बिना अनुमति के कैंपस में दाखिल हो गई थी। उनका आरोप है कि पुलिस ने न तो वाइस चांसलर से अनुमति ली और न ही किसी अन्य व्यक्ति से। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कमरों और रिकॉर्ड्स की जांच की और जरूरी सामान अपने साथ ले गई। तंजीम फातिमा के मुताबिक, उस समय वे हाईकोर्ट गई थीं और कोर्ट ने आदेश दिया था कि बिना अनुमति के पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल नहीं हो सकती। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर हर यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस कैंप होता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।