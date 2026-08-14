‘बांझ कहना गंभीर अपराध नहीं!’ इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, पति और ससुराल वालों पर दर्ज केस रद्द

जोड़े की शादी दिसंबर 2015 में हुई थी। उनके कोई संतान नहीं हुई। पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसे संतान पैदा न कर पाने के लिए ताने दिए जाते थे। 23 नवंबर, 2020 को विवाद के दौरान मारपीट कर कमरे में बंद करने का भी आरोप लगाया गया। साथ ही ससुर और देवर पर दुष्कर्म के आरोप भी थे। मजिस्ट्रेट ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत केवल पति को आरोपी बनाते हुए समन जारी किया था। पति ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी। मामला लखनऊ के गाजीपुर थाने से संबंधित था।