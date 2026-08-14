नैनीताल के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिरी टेंपो ट्रैवलर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। कोतवाली भवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लगातार बारिश के बावजूद जवानों ने बचाव कार्य शुरू किया। खाई की गहराई ज्यादा होने के कारण घायलों को निकालना चुनौतीपूर्ण रहा। जवानों ने कड़ी मेहनत से घायलों को एक-एक करके बाहर निकाला। भवाली के सीओ रविकांत सेमवाल ने बताया कि 20 यात्रियों को घायल अवस्था में निकाला गया। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को हल्द्वानी रेफर किया गया है। एक यात्री वाहन के नीचे दबा है, जिसे कटर की मदद से निकालने का प्रयास जारी है।