उत्तराखंड में अनिल बलूनी की कार पर गिरा भारी बोल्डर, बाल-बाल बचे, चमोली टनल हादसे के निरीक्षण पर जा रहे थे सांसद

बता दें कि 13 अगस्त की शाम को चमोली जिले के पीपलकोटी के मायापुर में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) की निर्माणाधीन विष्णुगाड़-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की टीआरटी टनल में धंसाव की वजह से मलबा और पानी भर गया था। जिसकी वजह से कई मजूदर फंस गए थे। रेस्क्यू टीमों ने जिनमें से 12 घायलों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। हादसे में अभी तक 7 लोगों की मौत की हो गई, जबकि, बाकी 3 लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीमों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।