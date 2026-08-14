‘घर कहां है, ठीक हो, दर्द तो नहीं हो रहा और?’ CM धामी ने की टनल हादसे में घायल लोगों से मुलाकात; चमोली का है मामला

Tunnel Accident Update Chamoli: उत्तराखंड के चमोली जिले में गुरुवार शाम निर्माणाधीन सुरंग में अचानक पानी घुसने और भूस्खलन होने से बड़ा हादसा हो गया। अलकनंदा नदी पर बन रही 444 मेगावाट की विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में हुए इस हादसे में कई श्रमिक मलबे और पानी के बीच फंस गए। हादसे में 7 श्रमिकों की मौत की सूचना है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हादसे के बाद NDRF, SDRF, पुलिस, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, ITBP और सेना की टीमें राहत एवं बचाव अभियान में जुट गईं। सुरंग के भीतर पानी और दलदल की स्थिति के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें सामने आईं। इस बीच उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की।