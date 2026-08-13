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देहरादून में दर्दनाक हादसा; ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुए ट्रक ने युवक को कुचला, सिर धड़ से हुआ अलग

Dehradun Truck Accident News: देहरादून के मोहब्बेवाला हाईवे पर गुरुवार को एक बेकाबू ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। प्रारंभिक जानकारी में ब्रेक फेल होने की बात सामने आई है।
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देहरादून

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Mohsina Bano

Aug 13, 2026

Dehradun Road Accident, Asharodi Check Post Accident, Uttarakhand News

देहरादून में बेकाबू ट्रक ने युवक को कुचला (फाइल फोटो पत्रिका)

Dehradun News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। गुरुवार को मोहब्बेवाला हाईवे पर एक भयानक सड़क हादसा हो गया। बेकाबू ट्रक ने एक युवक को इतनी बुरी तरह कुचला कि मौके पर ही उसकी जान चली गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। सड़क पर इस वीभत्स दृश्य को देखकर हर कोई बुरी तरह दहल गया।

आशारोड़ी चेक पोस्ट के पास हुआ हादसा

हादसा मोहब्बेवाला हाईवे पर आशारोड़ी चेक पोस्ट के पास हुआ। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ।

अचानक ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा

शुरुआती जानकारी के अनुसार इस खौफनाक हादसे की मुख्य वजह ट्रक का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सड़क पर चलते समय अचानक ट्रक के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। इसके कारण चालक का इस भारी वाहन से नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया और तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने युवक को रौंदते हुए निकल गया। इस खौफनाक हादसे के चलते हाईवे पर यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित रहा।

हादसे के बाद चालक फरार

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। हादसे की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है।

हादसों का हॉटस्पॉट बना मोहब्बेवाला मार्ग

देहरादून के आशारोड़ी मोहब्बेवाला मार्ग पर सड़क हादसे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार हो रही इन दुर्घटनाओं को देखते हुए आरटीओ, एसडीएम और एसपी सिटी की संयुक्त समिति ने इस पूरे मार्ग को ब्लैक स्पॉट घोषित किया हुआ है। लगातार हो रहे सड़क हादसों के बावजूद यहां सड़क सुरक्षा के इंतजामों में अपेक्षित सुधार नजर नहीं आ रहा है।

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Updated on:

13 Aug 2026 07:07 pm

Published on:

13 Aug 2026 05:48 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / देहरादून में दर्दनाक हादसा; ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुए ट्रक ने युवक को कुचला, सिर धड़ से हुआ अलग

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