देहरादून में दर्दनाक हादसा; ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुए ट्रक ने युवक को कुचला, सिर धड़ से हुआ अलग

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। हादसे की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है।