तमकनाला में अचानक बढ़े जलप्रवाह और मलबे की वैज्ञानिक जांच होगी, सात प्रमुख संस्थानों से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

Jyotirmath Malari Road Landslide: चमोली के ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमकनाला में 10 अगस्त को अत्यधिक जलप्रवाह और भारी मलबा आने की घटना की वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने देश के सात प्रमुख वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों को पत्र भेजकर घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने का अनुरोध किया। अध्ययन में यह जांच की जाएगी कि जलप्रवाह सामान्य या अत्यधिक स्थानीय बारिश, बादल फटने, तेज सतही बहाव अथवा किसी अन्य जलवैज्ञानिक कारण से उत्पन्‍न हुआ। संबंधित संस्थानों से 15 दिन के भीतर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है।