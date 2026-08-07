उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भीषण सड़क हादसा: कार खाई में गिरी, पांच लोगों की मौत, एक लापता, एक घायल

एसएसपी पौड़ी सर्वेश पंवार ने बताया कि सभी मृतक हरिद्वार जिले के लक्सर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। बोलेरो में कुल सात लोग सवार थे। मृतकों में अफजाल पुत्र अकबर सूफी (49 वर्ष), गुफरान पुत्र अकबर (34 वर्ष), सब्बू पत्नी अफजाल (40 वर्ष), अनामिया पुत्री अफजाल (तीन वर्ष) और शादाब पुत्र अफजाल (14 वर्ष) शामिल हैं। एक व्यक्ति अभी भी लापता है। एसडीआरएफ की टीम निरीक्षक मंजरी नेगी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ लापता व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है।