14 से 17 सितंबर तक बारिश के आसार, कई जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, उत्तराखंड में अलर्ट

लखनऊ मौसम विभाग के मुताबिक, 14 और 15 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान पश्चिमी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं,17 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।