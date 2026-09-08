हल्द्वानी रामलीला मैदान ‘शुद्धिकरण’ मामले में FIR दर्ज, कांग्रेस कार्यकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई

नैनीताल SSP ने बताया कि रामलीला मैदान में हुई कथित घटना को लेकर पूरे उत्तराखंड से पुलिस को करीब 80 शिकायतें और प्रार्थना पत्र मिले थे। इनमें 19 शिकायतें नैनीताल जिले से थीं। सभी शिकायतों की कानूनी जांच के बाद अंजू की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक, अंजू ने इस मामले में सबसे पहले लिखित शिकायत दी थी और पुलिस अधिकारियों को घटना से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध कराए थे। पुलिस के अनुसार, 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद श्री राम सेना द्वारा रामलीला मैदान में कथित तौर पर साफ-सफाई और ‘शुद्धिकरण’ की रस्म की गई थी। कांग्रेस लगातार इस मामले में FIR दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी।