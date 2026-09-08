8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Bihar Flood: लालू यादव ने याद दिलाया UPA-1 का दौर, बोले- हमने दिलाए थे 1.44 लाख करोड़, उसी से नीतीश ने चेहरा चमकाया

Lalu Yadav News: बिहार में बाढ़ के बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव ने केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2009 के बीच बिहार को विकास कार्यों के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपये की राशि दिलाई गई। जिससे नीतीश कुमार ने अपना चेहरा चमकाया।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Sep 08, 2026

lalu prasad yadav bihar flood

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (फोटो- Lalu Prasad yadav)

Lalu Yadav on Bihar Flood: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार में बाढ़ की स्थिति और राज्य सरकार के खजाने को लेकर केंद्र की NDA सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए, लालू यादव ने बिहार के अधिकारों के लिए सड़कों से लेकर संसद तक किए गए अपने पुराने संघर्षों को याद किया। उन्होंने कहा कि आज जब राज्य में राजकोषीय तनाव अपने चरम पर है, तब केंद्र में एनडीए के 30 सांसद होने के बाद भी दिल्ली के गलियारों में बिहार के हितों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है।

अटल कैबिनेट में बिहार से थे दर्जन भर मंत्री, फिर भी एक पैसा नहीं दिया : लालू

लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने बिहार के लोगों के अधिकारों के लिए सबसे मुखर लड़ाई लड़ी है, चाहे वे सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे हों या विपक्ष का। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय केंद्र सरकार में बिहार से एक दर्जन कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन जब बिहार में RJD की सरकार थी तो भाजपा के नेताओं ने बिहार को उसके हक का बजट कभी नहीं मिलने दिया। उन्होंने कहा कि राज्य को फंड मिलने से रोकने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में भी बाधाएं डाली गईं और उस समय राज्यों को सीधे कर्ज लेने की अनुमति नहीं थी।

मनमोहन-सोनिया से दिलाए 1.44 लाख करोड़, नीतीश ने लिया क्रेडिट: लालू

RJD प्रमुख ने बताया कि 2004 में जब RJD के 24 सांसद चुने गए और उन्होंने रेल मंत्री का पद संभाला, तो उन्होंने UPA-1 कार्यकाल (2004–2009) के दौरान अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके बिहार के लिए ऐतिहासिक वित्तीय सहायता हासिल की। ​​लालू यादव ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से विकास कार्यों के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर करवाई थी।

लालू यादव ने आरोप लगाया कि 2005 के बाद नीतीश कुमार ने उसी केंद्रीय पैकेज का पूरा फायदा उठाकर अपनी छवि चमकाई, जबकि BJP के नेतृत्व वाली कैबिनेट में रहने के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में कभी कोई योगदान नहीं दिया था।

30 सांसदों के बावजूद कोई नहीं आवाज उठाने वाला : लालू

लालू यादव ने कहा कि केंद्र में 'NDA-3' और बिहार में 'NDA-5' की डबल-इंजन सरकार है। बिहार से NDA के 30 सांसद होने के बावजूद, राज्य के जायज हकों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। 2011 की संसदीय कार्यवाही का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि वे सिर्फ सत्ता के लिए अपनी रणनीति, स्वभाव या अपनी सार्वजनिक छवि नहीं बदलते। उन्होंने कहा कि 2011 में जब केंद्र में UPA-2 की सरकार थी और बिहार में नीतीश-BJP गठबंधन की सरकार थी, तब भी वे बिहार के अधिकारों के लिए केंद्र की यूपीए सरकार से डटकर लड़े थे।

नेपाल के साथ बातचीत और समाधान की मांग

RJD प्रमुख ने कहा कि चुनाव और आपदाओं के समय मुफ्त चीजों की घोषणा करने और दो किलो अनाज का लालच देने का चलन बंद होना चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत का जिक्र करते हुए उन्होंने मांग की कि सरकार नदियों के रखरखाव को लेकर नेपाल सरकार के साथ सीधे बातचीत करे। लालू यादव ने कहा कि भले ही बिहार के युवा राज्य के बाहर काम करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में जमा करते हैं, फिर भी राज्य का क्रेडिट-डिपॉज़िट रेश्यो (CDR) देश में सबसे कम है।

मणिपुरी संगीतकार हत्याकांड: राहुल गांधी के सवाल पर किरेन रिजिजू का पलटवार, बोले- पूर्वोत्तर के लोग भी भारतीय, न करें राजनीति

ये भी पढ़ें
vikram singh death Rahul Gandhi, Kiren Rijiju,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लालू प्रसाद यादव

Updated on:

08 Sept 2026 05:10 pm

Published on:

08 Sept 2026 05:10 pm

Hindi News / National News / Bihar Flood: लालू यादव ने याद दिलाया UPA-1 का दौर, बोले- हमने दिलाए थे 1.44 लाख करोड़, उसी से नीतीश ने चेहरा चमकाया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bullet Train Trial: भारत की पहली बुलेट ट्रेन का ट्रायल कब होगा? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया समय

bullet train
राष्ट्रीय

Russia-Ukraine War: रूस की सेना में अभी भी करीब दो दर्जन भारतीय, MEA ने कहा- वतन वापसी का प्रयास जारी

india on Jammu Kashmir Ladakh Map.
राष्ट्रीय

CMRL Case: ED ने पिनराई विजयन, वीणा और मोहम्मद रियास के खिलाफ FIR की मांग की

Former Kerala CM Pinarayi Vijayan
राष्ट्रीय

Video: रैंप पर PM मोदी की धमाकेदार एंट्री, बजा ‘धुरंधर’ का गाना, झूम उठे जेन-जी

PM Modi Dhurandhar Song Entry
राष्ट्रीय

Mortar shell: सालों से मिट्टी में दबा था द्वितीय विश्व युद्ध का मोर्टार शेल, पुलिस ने घेरा इलाका, सेना ने संभाला मोर्चा

World War II mortar shell
कोलकाता
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.