Bihar Flood: लालू यादव ने याद दिलाया UPA-1 का दौर, बोले- हमने दिलाए थे 1.44 लाख करोड़, उसी से नीतीश ने चेहरा चमकाया

लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने बिहार के लोगों के अधिकारों के लिए सबसे मुखर लड़ाई लड़ी है, चाहे वे सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे हों या विपक्ष का। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय केंद्र सरकार में बिहार से एक दर्जन कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन जब बिहार में RJD की सरकार थी तो भाजपा के नेताओं ने बिहार को उसके हक का बजट कभी नहीं मिलने दिया। उन्होंने कहा कि राज्य को फंड मिलने से रोकने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में भी बाधाएं डाली गईं और उस समय राज्यों को सीधे कर्ज लेने की अनुमति नहीं थी।