बिहार में निजी मदरसे में समोसा खाने के बाद चार छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत

मदरसा प्रबंधन के मुताबिक, यहां करीब 60 से 65 छात्राएं आवासीय रूप से रहकर पढ़ाई करती हैं। यह संस्था लगभग दो वर्षों से चल रही है। मृतक छात्रा भी करीब डेढ़ से साल से इसी परिसर में रह रही थी। अन्य बीमार छात्राओं का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सदर एसडीएम मनोहर कुमार साहू ने बताया कि जिला शिक्षा कार्यालय की टीम मदरसे के दस्तावेजों की जांच कर रही है। अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि संस्था को छात्राओं को आवासीय रूप से रखने की अनुमति है या नहीं और नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं।