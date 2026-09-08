Bengal Politics: चुनावी हार के बाद पहली बार कोलकाता से बाहर उतरेंगी ममता बनर्जी, श्रीरामपुर में होगा TMC का विरोध मार्च

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस 11 सितंबर को हुगली जिले के श्रीरामपुर में बड़ा विरोध मार्च आयोजित करेगी। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी राज्य में हालिया चुनावी हार के बाद पहली बार कोलकाता से बाहर किसी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। हालांकि, प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के कारण इस कार्यक्रम के सामने कानूनी अड़चन खड़ी हो गई है। हुगली जिला तृणमूल कांग्रेस इकाई ने पुलिस की कथित निष्क्रियता और भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही कथित प्रताड़ना के विरोध में इस मार्च का आह्वान किया है।