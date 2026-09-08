मुझे नहीं पता बागेश्वर बाबा कौन हैं, बंगालियों के खान-पान पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं: सौगत रॉय

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने धर्मगुरु धीरेंद्र शास्त्री की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों में मांसाहारी भोजन से बचने की बात कही थी। समिक भट्टाचार्य ने कहा था कि बाहर से आने वाला कोई धार्मिक व्यक्ति बंगाल के लोगों के लिए यह तय नहीं कर सकता कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे अपने तरीके से जीने दीजिए। बंगाली वही खाएंगे, जो वे खाते आए हैं। क्या बंगाली मछली और मांस नहीं खा सकते? स्वामी विवेकानंद ने भी यह बात कही है। उनसे ऊपर कौन है? उन्होंने कहा था कि बंगाल में मां काली को भोग के रूप में बकरे का मांस चढ़ाने की परंपरा भी रही है।