दुर्गा पूजा में मछली-मांस पर बवाल, बागेश्वर बाबा की अपील पर बंगाल BJP अध्यक्ष ने कहा- बंगाली मछली कैसे छोड़ सकते हैं

बागेश्वर बाबा पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के लिलुआ में आयोजित तीन दिवसीय हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रविवार को लिलुआ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बागेश्वर बाबा ने कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल की एक बात पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों के आसपास मांसाहारी भोजन किया जाता है। उन्होंने आने वाली नवरात्रि में हिंदुओं से जागने और ऐसे लोगों को बाहर करने की अपील की। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कई बंगाली हिंदुओं ने इस पर नाराजगी जताई है। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के सौजन्य सभागार में उनके लिए रात्रिभोज का आयोजन किया था। इसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी शामिल हुए थे।