Dhirendra Shastri: बंगाल में गीता पाठ के बीच धीरेंद्र शास्त्री ने रखीं 3 मांगें, बोले- गलियों में दंगे नहीं, हर-हर गंगे होना चाहिए

उन्होंने कहा कि एक कहानी अक्सर सुनाई जाती है कि एक हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा की कि दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक खराब। अच्छी खबर यह है कि हवाई जहाज पहले के मुकाबले तेज गति से उड़ रहा है और दुख वाली बात यह है कि वह कहां जा रहा है, इसका पता नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान युवा पीढ़ी का भी यही हाल है। वे तेज जा रहे हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं, इसका पता नहीं है। प्रत्येक माता-पिता, अभिभावक, गुरु, मंदिर और मदरसे का यह कर्तव्य है कि आज की पीढ़ी, जेन-जी और आने वाली सभी पीढ़ियों को ऐसे संस्कार दिए जाएं कि वे राम प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी बन सकें।