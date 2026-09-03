TMC Crisis: अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर हमले से भड़कीं ममता, BJP नेताओं के दिल्ली स्थित घरों के बाहर धरने की दी चेतावनी

Mamata Banerjee: कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर कथित हमले के बाद पार्टी और भाजपा के बीच सियासी तनाव बढ़ गया है। मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी पार्टी पर हमले नहीं रुके, तो TMC दिल्ली में भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करेगी और वहां धरना देगी। ममता बनर्जी ने फेसबुक पर करीब 29 मिनट तक लाइव आकर कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल की भाजपा सरकार और कोलकाता पुलिस पर भी तीखा हमला बोला।