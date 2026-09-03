Satyendra Jain Bail: सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर बोले अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज, ‘ऑपरेशन पंजाब’ हुआ फेल

उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित टेंडर घोटाले के मामले को भी पूरी तरह फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह तथाकथित आबकारी मामले को लेकर आरोप लगाए गए, उसी तरह दिल्ली जल बोर्ड के मामले में भी कोई वास्तविक घोटाला नहीं हुआ है। उनका दावा है कि संबंधित मामलों में जांच एजेंसियां लंबे समय से जांच कर रही हैं और प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद एंटी करप्शन ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया और उनसे पुलिस हिरासत में पूछताछ तक नहीं की।