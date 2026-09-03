Punjab SIR: राघव चड्ढा के दावे पर AAP का पलटवार, पूछा- आखिर कहना क्या चाहते हो?

राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा और उस पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'पंजाब की AAP सरकार ने अब बदले की राजनीति को ड्राफ्ट मतदाता सूची तक पहुंचा दिया है। मैं पंजाब से मौजूदा राज्यसभा सांसद हूं और मेरा वोटर आईडी पंजाब के मोहाली में पंजीकृत है। इसके बावजूद ड्राफ्ट मतदाता सूची में मेरे नाम को 'शिफ्टेड' के रूप में दर्ज कर दिया गया है।