GDP पर सवाल उठाने वालों को गोयल ने बताया ‘बेरोजगार’, AAP का पलटवार- करोड़ों युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी?

Piyush Goyal GDP Controversy: भारत की जीडीपी पर सवाल उठाने वाले लोगों को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बेरोजगार बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार लोग खुद को अर्थशास्त्री बताते हैं और टीवी चैनलों पर आकर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गोयल ने लोगों से ऐसी बातों के बहकावे में नहीं आने की अपील की। गोयल के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।