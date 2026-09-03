ED Raid: 290 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में बड़ा एक्शन, कोलकाता में 11 ठिकानों पर छापेमारी

Rs 290 crore bank fraud case:प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate यानी ED) ने 290 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ED ने गुरुवार सुबह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कंपनी और मामले से जुड़े लोगों के 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस सर्च ऑपरेशन में ED की टीम ने सिक्योरिटी फोर्स और राज्य पुलिस की मदद ली।