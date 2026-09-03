Abhinandan Varthaman : पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराने वाले अभिनंदन ने छोड़ी एयरफोर्स! अब Fly91 के साथ भरेंगे नई उड़ान

हवाई मुठभेड़ के दौरान उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद वे ईजेक्ट होकर पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे थे। पाकिस्तान ने उन्हें तीन दिनों तक अपनी हिरासत में रखा, लेकिन भारत के कड़े कूटनीतिक दबाव के आगे झुकते हुए 1 मार्च 2019 की रात उन्हें अटारी-वाघा बॉर्डर पर सुरक्षित भारत को सौंपना पड़ा। इस अप्रतिम वीरता के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक 'वीर चक्र' से सम्मानित किया था।