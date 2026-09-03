मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई, बॉर्डर से 4 संदिग्ध गिरफ्तार, फोन-नकदी बरामद

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, पकड़े गए उग्रवादियों में से तीन के संबंध प्रतिबंधित संगठन 'यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (K)' से होने का संदेह है। वहीं, चौथे आरोपी ओइनम बेनरजी सिंह का नाता 'पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक (प्रोग्रेसिव)' से जुड़ा बताया जा रहा है। तलाशी के दौरान इनके पास से मोबाइल फोन, 10 रुपये की भारतीय मुद्रा और 12,115 म्यांमार क्यात (विदेशी करेंसी) बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां इन सभी से गहन पूछताछ कर रही हैं ताकि सीमा पार से होने वाली किसी भी बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया जा सकें।