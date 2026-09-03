3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Purification Controversy: मल्लिकार्जुन खरगे ने जेपी नड्डा को फिर घेरा, हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ पर FIR को लेकर पूछा- आखिर कार्रवाई कब?

Kharge Nadda Letter: हल्द्वानी के ‘शुद्धिकरण’ विवाद में खरगे ने अब सीधे नड्डा से जवाब मांग लिया है। 24 दिन बाद भी कथित आयोजकों पर एफआईआर न होने का मुद्दा कांग्रेस ने फिर उठाया, जबकि बीजेपी आरोपों से दूरी बनाए हुए है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Sep 03, 2026

Mallikarjun Kharge

Mallikarjun Kharge : हल्द्वानी कांड पर फिर गरजे खड़गे, नड्डा को लिखी चिट्ठी; 24 दिन की चुप्पी पर उठाया बड़ा सवाल (फोटो सोर्स: ANI)

Haldwani Purification Controversy: हल्द्वानी के रामलीला मैदान से शुरू हुआ ‘शुद्धिकरण’ विवाद अब संसद से निकलकर सीधे उत्तराखंड सरकार की जवाबदेही तक पहुंच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को पत्र लिखकर पुराने आश्वासन की याद दिलाई है। खरगे का सवाल सीधा है घटना को लेकर जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, फिर 24 दिन बाद भी कथित आयोजकों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई?

Haldwani Purification Controversy: एक पत्र ने फिर गरमाया हल्द्वानी का मुद्दा

मल्लिकार्जुन खरगे ने 2 सितंबर को राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को पत्र भेजा। इसमें उन्होंने 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई अपनी जनसभा के बाद कथित तौर पर किए गए ‘शुद्धिकरण’ की घटना पर कार्रवाई की मांग दोहराई। खड़गे ने नड्डा को 13 अगस्त को राज्यसभा में दिए उनके बयान की याद दिलाते हुए कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया गया था।

खरगे के मुताबिक, सभा के बाद जिस मंच पर उन्होंने संबोधन किया था, वहां कथित तौर पर गोमूत्र और गोबर के इस्तेमाल के साथ हवन किया गया। पत्र में उन्होंने इसे महज व्यक्तिगत अपमान का मामला मानने से इनकार किया और इसे सामाजिक बराबरी तथा दलित सम्मान से जुड़ा सवाल बताया।

दरअसल, 8 अगस्त को खरगे ने हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली को संबोधित किया था। इसके दो दिन बाद रामलीला मैदान में एक संगठन द्वारा हवन किए जाने की खबर सामने आई। कांग्रेस ने इसे जातिगत भेदभाव और छुआछूत की मानसिकता से जोड़ा, जबकि आयोजकों ने अलग वजह बताई। उनका कहना था कि कार्यक्रम स्थल पर कथित तौर पर गंदगी और आपत्तिजनक नारेबाजी के बाद सफाई और धार्मिक अनुष्ठान किया गया था।

नड्डा का पुराना आश्वासन बना आधार

13 अगस्त को राज्यसभा में विवाद उठने पर नड्डा ने कहा था कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती और घटना की जांच कराई जाएगी। सभापति ने भी मामले की जांच और कार्रवाई की दिशा में सरकार को निर्देश दिया था।

अब खरगे का कहना है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद कथित रूप से जिम्मेदार लोगों और संगठनों के खिलाफ एफआईआर नहीं होना सवाल खड़े करता है। उन्होंने नड्डा से आग्रह किया कि वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आवश्यक निर्देश देकर प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

विवाद अब और गहराया

इस मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। कांग्रेस लगातार इसे सामाजिक न्याय और संविधान में निहित समानता के सवाल से जोड़ रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी या आरएसएस का इस कथित अनुष्ठान से संबंध नहीं है।

इसी विवाद में नया मोड़ तब आया जब राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज हुई। कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि अगर कथित घटना पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता पर मामला क्यों दर्ज किया गया।

इस बीच, कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने के संकेत दिए हैं। यानी हल्द्वानी का यह विवाद अब सिर्फ एक मैदान में हुए अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहा यह जातिगत भेदभाव, संवैधानिक समानता और राजनीतिक जवाबदेही की बड़ी बहस में बदल चुका है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Sept 2026 10:28 am

Published on:

03 Sept 2026 10:09 am

Hindi News / National News / Purification Controversy: मल्लिकार्जुन खरगे ने जेपी नड्डा को फिर घेरा, हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ पर FIR को लेकर पूछा- आखिर कार्रवाई कब?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सुबह-सुबह अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में घुसे लोग, जमकर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट का आरोप

AITC office vandalism, Kolkata Camac Street TMC office
राष्ट्रीय

Raipur: एससीओ में पीएम मोदी की अपील को गृहमंत्री शर्मा ने उचित बताया

Raipur
रायपुर

Raipur: एम्स रायपुर का विकास छत्तीसगढ़ में हो रहे जबरदस्त बदलाव की झलक

Raipur
रायपुर

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू केस में DSP गुरशेर संधू की बर्खास्तगी रद्द, बहाली के आदेश

Bishnoi interview case
राष्ट्रीय

'किस बात का ग्रोथ? मोदी जी रील छोड़िए, रियलिटी पर बात करिए', GDP को लेकर तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री पर तंज

Tejashwi Yadav news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.