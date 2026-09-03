Purification Controversy: मल्लिकार्जुन खरगे ने जेपी नड्डा को फिर घेरा, हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ पर FIR को लेकर पूछा- आखिर कार्रवाई कब?

Haldwani Purification Controversy: हल्द्वानी के रामलीला मैदान से शुरू हुआ ‘शुद्धिकरण’ विवाद अब संसद से निकलकर सीधे उत्तराखंड सरकार की जवाबदेही तक पहुंच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को पत्र लिखकर पुराने आश्वासन की याद दिलाई है। खरगे का सवाल सीधा है घटना को लेकर जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, फिर 24 दिन बाद भी कथित आयोजकों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई?