Tejashwi Yadav on GDP: ‘किस बात का ग्रोथ? मोदी जी रील छोड़िए, रियलिटी पर बात करिए’, GDP को लेकर तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री पर तंज

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि रुपया अभी ऐतिहासिक गिरावट का सामना कर रहा है, रिकॉर्ड महंगाई आम परिवारों की कमर तोड़ रही है और बेरोजगारी दर 50 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास रोजगार के मौके नहीं हैं, लोग घर की ज़\रूरतों को पूरा करने के लिए लोन, EMI और कर्ज के सहारे गुज़ारा कर रहे हैं और छोटे-मंझोले कारोबार लगातार बंद हो रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवा बिना किसी ठोस नतीजे के अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल बर्बाद कर रहे हैं।