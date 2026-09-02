24 साल से नहीं मिली जमीन, कर्नाटक डिप्टी CM से मिलने से रोका तो कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक ने की आत्महत्या की कोशिश

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 29 अगस्त को हुई। रेड्डी अपनी लंबित जमीन के मामले में डिप्टी CM जी. परमेश्वर से मिलने पहुंचे थे। वह चाहते थे कि डिप्टी CM इस मामले में हस्तक्षेप करें और उन्हें सरकार की ओर से वादा की गई जमीन दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़े। हालांकि, आरोप है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें डिप्टी CM से मिलने नहीं दिया। लंबे समय से लंबित मामले और अपनी बात सीधे सरकार तक नहीं पहुंचा पाने से वह कथित तौर पर बेहद निराश थे। इसके बाद उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की।