इंटरनेट कैफे हुआ फेल, 30 हजार से शुरू किया सैंडविच का ठेला; आज 25 लाख रुपये महीने कमा रहा अभिषेक साहू

Abhishek Sahu Bhopal Sandwich Business: बिजनेस में असफलता किसी उद्यमी की यात्रा का अंत नहीं होती। कई बार यही असफलता नई शुरुआत की वजह बनती है। भोपाल के अभिषेक साहू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। करीब 15 साल पहले उन्होंने अपना पहला कारोबार शुरू किया था, लेकिन इंटरनेट कैफे का यह बिजनेस महज एक साल में बंद हो गया। इसके बाद साहू ने हार मानने के बजाय दोबारा शुरुआत करने का फैसला किया और आज उनका छोटा-सा स्ट्रीट फूड कारोबार बड़े बिजनेस में बदल चुका है।